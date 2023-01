FCK forbigået: Ikke inviteret til stort gallashow

Det er atleternes aften, når Danmarks Radio lørdag aften byder velkommen til det store gallashow SPORT 2022.

Her skal et hav af de danske sportsudøvere hyldes og kåres for deres præstationer det seneste år.

Men håbede man på at få et glimt af de danske mestre i fodbold, kommer man til at kigge langt efter dem.

FC København-spillerne er nemlig ikke blevet inviteret til det storstilede show, der finder sted i Jyske Bank Boxen i Herning. Og det på trods af titlen som vindere af den danske Superliga anno 2022, ligesom de også i efteråret tog del i Europas største klubturnering, Champions League.

Dansk Idrætsforbund (DIF) er ansvarlige for gæstelisten til arrangementet.

Souschef Jakob Draminsky forklarer, at man helt generelt har en politik om ikke at invitere danske mestre fra forskellige sportsgrene.

- Vi inviterer ikke danmarksmestrene fra forskellige sportsgrene. Vi har jo 62 forbund med en masse danmarksmestre. Dem inviterer vi ikke. Det ville være et ret stort opbud.

- Vi inviterer ret mange medaljevinder. EM- og VM-medaljevinder. Og de gange, der er OL, der inviterer vi også OL-medaljevindere. Og så inviterer vi selvfølgelig de nominerede. Det er det hurtige svar på det, siger han til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med FC København, der ikke ønsker at kommentere på historien.

De henviser til, at bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment, Allan Agerholm, er blevet inviteret til aftenens begivenhed af DBU.