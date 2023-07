FCK henter norsk stjerne

FC København har fået en ny stjerne i folden.

Torsdag har klubben præsenteret den norske landsholdsspiller Mohamed Elyounoussi, der har været uden kontrakt siden bruddet med engelske Southampton i juni.

Han har fået en fireårig kontrakt.

'Mohamed passer perfekt ind i vores strategi om at have en trup med topspillere og unge store talenter," lyder det fra FCK's sportsdirektør Peter Christiansen på klubbens hjemmeside.'

'Han er en skandinavisk profil, der har stor erfaring fra Premier League, landsholdet og europæisk fodbold. Vi glæder os over, at han bliver en del af FCK og de ambitioner, vi har for vores klub.'

Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

International erfaring

Elyounoussi er noteret for 90 kampe, ni mål og seks assister for Southampton FC. Han spillede 33 kampe i seneste sæson, der endte i nedrykning for Southampton.

Derudover står Mohamed Elyounoussi noteret for 52 landskampe for Norge, mens han ud over Southampton har spillet i Celtic, FC Basel og Molde.

'Jeg er overbevist om, at skiftet til F.C. København er det helt rigtige for mig,' siger Eyounoussi til FCK's hjemmeside.

'Samtidig følger man som skandinav altid med i udviklingen, og jeg har set, at Parken er et fantastisk sted at spille, og at klubben hele tiden vil løfte sig for at spille med de bedste.Det er meget motiverende, og jeg glæder mig over at blive en del af det.'

Mohammed Elyounoussi har fået trøje nummer 10.