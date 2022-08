FCK- og Brøndby-fans bliver hyldet i Parken efter uro

Efter flere voldsomme episoder mellem fans af FC København og Brøndby i forbindelse med søndagens møde mellem de to klubber vil fans af begge hold blive hyldet i Parken fredag aften.

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

Der opstod blandt andet uro på udebaneafsnittet i Parken, hvor Brøndbys fans befandt sig, ligesom der efter kampen kom videoer ud, hvori man kunne se FCK-fans blive truet til at tage deres holdtrøjer af i et S-tog.

Det fører nu til, at fans fra begge hold vil komme ud på plænen inden FCK's møde med Randers i Superligaen og modtage klapsalver.

FCK oplyser, at man er lykkedes med at finde frem til dem, der fik taget deres trøjer, ligesom en Brøndby-fan, som startede en indsamling for at få trøjerne erstattet, vil være til stede.

De FCK-fans, der mistede deres trøjer, vil få trøjer, som der er blevet spillet i, efter fredagens kamp.

- Formålet er at vise, at vi godt kan se forbi klubskel og rivalisering, når det handler om at opføre sig ordentligt, når man tager til fodbold eller støtter sin klub i øvrigt, skriver FCK på sin hjemmeside.

Kampen mellem FCK og Randers går i gang klokken 21.

