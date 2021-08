FCK-profil sælges i storhandel

Mens projektørerne stadig flimrer rundt omkring Lionel Messi i Paris, er en dansk forsvarsprofil i fuld gang med at gennemføre et ganske opsigtsvækkende klubskifte.

FC Københavns Victor Nelsson fuldfører inden for det næste døgn det klubskifte til Galatasaray, som Ekstra Bladet kunne berette om allerede lørdag.

Danskeren vil være ombord på det Turkish Airlines fly, som klokken 18.20 sætter retning mod Istanbul.

Tyrkerne er i gang med at ændre transferstrategien markant denne sommer. I stedet for aldrende storspillere så vil Galatasaray frem over satse på flere fremadstormende talenter, som skal modnes til større adresser.

Den udfordring har tændt Victor Nelsson, der satser på, at de passionerede fans i den tyrkiske heksekedel kan styrke og udvikle ham.

FC København er enige med Galatasaray om en handel til 60 mio. kr., dertil kommer yderligere bonusser relateret til Champions League.

Løverne får fire lodder til at udløse de bonusser. Galatasaray er ude af årets Champions League, men Victor Nelsson ventes at underskrive en femårig aftale.