FCK-topscorer afviser storklubber: - Ikke aktuelt

Robert Skov lukker totalt ned for et skifte til Fenerbahce og andre tyrkiske klubber

UDINE (Ekstra Bladet): Robert Skov er tilbage i vante omgivelser med U21-landsholdet efter han i sidste uge fik debut på A-landsholdet.

Den debut markerede den brandvarme kantspiller fra FC København på Instagram ved at poste et billede af sig selv og Kasper Dolberg. Det foto tordner mod 10.000 likes, men kommentarerne bølger ind med masser af appeller fra tyrkiske fodboldfans, der bejler til danskeren på vegne af Fenerbahce, Galatasaray og mange flere klubber fra de kanter.

Robert Skov bliver flittigt rygtet til Tyrkiet. Selv kalder han et skifte uaktuelt. Foto: Lars Poulsen

Men de kan spare sig. Robert Skov afviser op mod åbningskampen med EM-slutrunden for U21-landshold at et skifte til Tyrkiet er på radaren.

- Tyrkiet er slet ikke aktuelt. På den måde er det så nemt, siger Robert Skov til Ekstra Bladet i en snak om de mange rygter, der løber om ham oven på rekordsæsonen i FC København.

- Jeg tror først det bliver svært at navigere i sådan noget, hvis man gerne vil være et andet sted, og der pludselig florerer rygter, om den mulighed kan blive virkelig. Indtil nu er oplevelsen mere… og hva så? Det er meget specielt at opleve sådan noget, men det er ikke en prioritet, jeg har lige nu, siger Robert Skov med henvisning til den tyrkiske interesse.

Robert Skov har været koblet til stort set samtlige store klubber i Tyrkiet, siden den tidligere landsholdsspiller Brian Steen Nielsen blev set sammen med Fenerbahces præsident, Ali Koc, til en basketkamp først på året.

Brian Steen er ansat i det agentfirma, som repræsenterer Robert Skov, men mødet i Tyrkiet handlede på ingen måde om FCK's tordenstøvle.

Brian Steen Nielsen var ifølge Ekstra Bladets informationer i landet for at besøge den tidligere AGF-spiller Jens Jønsson, og derfra har fortællingen om Robert Skov fået sit eget liv i det fodboldgale land.

Efter et afbræk med a-landsholdet vendte Robert Skov tilbage til U21-truppen onsdag. Foto: Lars Poulsen

FC København er forberedt på, at et stort EM kan få opmærksomheden omkring Robert Skov til at eksplodere yderligere. Indtil videre har det imidlertid været på den internationale scene, at Skov har fremstået menneskelig i FCK-tiden, så et internationalt gennembrud vil lægge et nyt niveau på topscorerens store sæson.

- De bedste spillere i verden spiller allerflest kampe, og de præsterer stadig allerbedst. Det har været en god sæson. En sæson, hvor jeg har udviklet mig rigtig meget. En sæson, hvor jeg har set rigtig meget frem til at spille det her EM.

- Jeg føler mig frisk og klar, og jeg tror på, at vi kan gøre noget godt her, men vi kommer også til at arbejde hårdt for at få nogle resultater mod rigtig gode modstandere. Vi skal ramme topniveauet fra starten, siger Robert Skov før Danmark åbner EM mod Tyskland på mandag.

Robert Skov tager rygterne om interesserede klubber med stor ro. Foto: Lars Poulsen

Kanonskytten slår klart fast, at han er taget til EM for at skaffe Danmark et flot resultat - ikke for at spille sig til en ny klub.

- Jeg har sagt hele tiden, at jeg nyder at være i København. Jeg udvikler mig hele tiden. Jeg har nogle gode holdkammerater og en dygtig træner. Der er rigtig mange ting, der taler for at være i FCK. Det er der, jeg har det godt. Det er der, jeg er mentalt. Det er der, jeg har det godt. Jeg ved ikke, om det bliver tydeligere af at sige det igen, siger han.

EM-slutrunden blev sparket i gang søndag, hvor værterne fra Italien slog Spanien 3-1, mens Polen besejrede Belgien 3-2 - i øvrigt med AGF's keeper, Kamil Grabara i buret for Polen.

Danmark møder Tyskland mandag klokken 21. Du kan følge kampen direkte på ekstrabladet.dk

