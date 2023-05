FCK-træner om lejet helt: Elsker at have ham i truppen

- Jeg elsker at have Jordan Larsson i min FCK-trup.

Sådan sagde FC København-træner Jacob Neestrup efter holdets vigtige 2-1-sejr i Viborg, hvor svenskeren endnu en gang kom på måltavlen.

Efter en svingende start i klubben har Jordan Larsson nu scoret fem mål i de seneste otte kampe i alle turneringer og virker til at have etableret sig på FCK-holdet.

Jordan Larsson er lejet i Schalke 04 indtil sæsonens afslutning, men Jacob Neestrup er meget glad for at have angriberen i truppen.

- Larsson har lavet seks mål nu. Jeg har haft mine snakke med Larsson, og jeg kan rigtig godt lide at have ham på mit FCK-hold.

- Jordan Larsson og Diogo Goncalves, som vi også hentede i januar, er gode spillere for miljøet og kulturen i klubben, og de passer perfekt til FCK både socialt, kulturelt og i forhold til måden, vi gerne vil spille på.

- Men lad os se, hvad der sker. Jeg kan ikke kommentere det konkret endnu, siger Jacob Neestrup.

Da Jordan Larsson mandag bragte FCK foran 1-0 i den vigtige topkamp i Viborg, løb han ud og pegede på FCK-logoet, og svenskeren understreger selv, at han er meget glad for at være i klubben.

- Jeg trives helt vildt godt her i FCK. Det er en klub, hvor der er mulighed for at spille Champions League og Europa League, der er mulighed for at vinde titler, og fodbolden, vi spiller, passer mig perfekt.

- Om jeg bliver eller ej, er ikke i mine hænder, men jeg tror, alle ved, at jeg gerne vil være her. Lige nu har jeg bare fuld fokus på at præstere for FCK, men jeg trives virkelig godt i klubben, siger angriberen.

Jordan Larsson er glad for sin gode form, der har gjort, at han efter startvanskeligheder har spillet sig ind i Jacob Neestrups foretrukne startformation.

- Jeg er i god form, og mine holdkammerater sætter mig godt op, så det går godt. Til træning misser jeg faktisk alting, så jeg gemmer målene til kampene. Det handler om at præstere, når det gælder, siger Jordan Larsson.

Ifølge den tyske avis Westdeutsche Allgemeine Zeitung har FCK en frikøbsklausul på omkring 16 millioner kroner på angriberen.