FCK vinder straffegyser i Prag og nærmer sig CL

FC København er klar til playoffrunden i kvalifikationen til Champions League efter en sejr i straffesparkskonkurrence over Sparta Prag.

Kampen stod 3-3 efter 120 minutters dramatisk fodbold i den tjekkiske hovedstad.

I straffesparkskonkurrencen brændte Sparta Prag to gange, mens Kevin Diks, Viktor Claesson, Nicolai Boilesen og Roony Bardghji var sikkerheden selv.

I sidste runde før det eventuelle Champions League-gruppespil venter polske Rakow, som samlet besejrede Aris fra Cypern med 3-1.

Avancementet betyder samtidig, at FCK er sikker på Europa Leagues gruppespil som minimum.

Der var kun spillet 15 sekunder i tirsdagens returkamp, da FCK tog føringen mod holdet, der er trænet af Brian Priske.

Jordan Larsson forsøgte sig med et langskud, der tog en afretning og derfor snød Sparta Prags danske keeper, Peter Vindahl.

FCK var presset i store dele af første halvleg, men holdt stand til pausen, hvor stillingen fortsat var 1-0.

Annonce:

Sparta Prag kom blæsende ud til anden halvleg og lagde et tungt pres på FCK.

Hjemmeholdets forløsning kom i det 80. minut, da offensivspilleren Veljko Birmancevic scorede efter en flot dribletur.

Stillingen forblev ved 1-1 til slutfløjt, og dermed fortsatte kampen i forlænget spilletid.

Her fik indskiftede Qazim Laci sendt Sparta på sejrskurs, da han scorede til 2-1 på et smukt udført frispark.

I tillægstiden af den forlængede spilletids første del lykkedes FCK med at slå tilbage på mål af Viktor Claesson.

Det vilde drama fortsatte i anden halvleg af den forlængede spilletid, hvor Sparta Prag først fik scoret til 3-2 på mål af offensivspilleren Victor Olatunji.

Føringen holdt dog ikke længe, før Viktor Claesson nok en gang udlignede for FCK.

3-3-stillingen holdt til slutningen af den forlængede spilletid, og dermed måtte kampen afgøres via en straffesparkskonkurrence.

Her diskede Kamil Grabara op med et par særdeles vigtige redninger, da han pillede to ud af Sparta Prags fire første skud.

Roony Bardghji kunne således sende FCK videre til playoffrunden som gæsternes fjerde sparker, og her var svenskeren iskold og chippede bolden i mål.

Dermed trak FCK det længste strå og sendte Sparta Prag ud af Champions League-kvalifikationen.

Se alle højdepunkterne fra Sparta-FCK her - det var en vild kamp!!!