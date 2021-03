FCK's defensive mareridt fortsætter

Vi må håbe at Kasper Hjulmand ikke har indlemmet Nicolai Boilesen i landsholdstruppen for de defensive kvaliteter.

Boilesen var smidt ud i venstre forsvarsside, da FCK i Randers skulle bygge videre på pointet mod FC Midtjylland.

I stedet blev kampen en påmindelse om, at løverne denne sæson stiller med den helt store defensive gavebod. Og Nicolai Boilesen kom til at personificere det hele, da han i slutfasen smed den bold, som Lasse Berg Johnsen brugte til at iscenesætte afgørelsen.

Nordmanden sendte Tobias Klysner afsted over kanten og hans afrettede indlæg endte for fødderne af en totalt fri Mathias Greve, der kunne banke 2-1 scoringen ind.

Zeca i en af mange dueller i dag. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Kort efter var Boilesen atter i tvivlsomt fokus, da han mistede bolden til Basala Sambou, men i den omgang slap FCK med skrækken.

Randers FC overlod uden de store panderynker bolden til FCK og lurede på de omstillinger som fulgte.

Det skabte 1-0 scoringen kort før pausen, da storspillende Lasse Berg Johnsen scorede til 1-0 efter en fremragende omstilling iscenesat af Nikola Mileusnic.

Randers FC brugte ganske enkelt et FCK-hjørnespark til at bringe sig i spidsen.

En fortabt Fischer, der stadig kæmper med at finde formen. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Kronjyderne lod på kynisk vis FCK have bolden og sørgede for at løverne ikke kom til afslutninger. En enkelt gang kiksede det, da Lukas Lerager tæt under mål kunne udligne til 1-1 lige før pausen.

Anden halvleg forløb efter samme mønster. FCK nørklede og nørklede, men Randers FC var effektive og sikrede med overbevisning adgang til slutspillet.

Så ufarlige FCK fremstod, så skal løverne nærmere kigge sig over skulderen efter Randers FC end at se mod medaljepladserne.

