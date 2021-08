FCK's transferscoop tæt på kollaps

Løvernes ambitioner om at lande Peter Olayinka har lidt et stort tilbageslag efter lægetjekket ikke forløb som planlagt

FCK's transferscoop med Peter Olayinka, som virkede sat i sten for bare et døgn siden, ser ud til at blive forvandlet til støv.

I går morges blev FC København enige med Slavia Prag om en overgangssum på 3,5 mio. euro, og alt blev sat i værk, for at FC København skulle lande den spændende nigerianer, som gav FC Midtjylland store problemer i Champions League-kvalen sidste år.

De udsigter har ændret sig 180 grader hen over natten, og nu lyder samstemmende oplysninger fra Prag og København, at handlen er kollapset.

Endnu er det meget sparsomt med oplysninger om, hvad der har bragt den pludselige kursændring, men meget tyder på, at den spændende kantspiller ikke levede op til FCK's forventninger ved lægetjekket.

Peter Olayinka har haft hyppige skader over de senere år, og Slavias cheftræner Petr Trpisovsky sagde for få dage siden, at han stod foran en operation grundet ankelproblemer.

Det betyder, at sportsdirektør Peter Christiansen må finde sin notesbog frem igen og se efter alternativer til at afløse Mohamed Daramy.