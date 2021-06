FCM-milliardær kryber i skjul

Anders Holch Povlsen holdt sig væk, da FC Midtjylland præsenterede sin nye storinvestor og Danmarks rigeste mand har ingen ambitioner om at profilere sig på baggrund af klubben

FC Midtjylland får med Anders Holch Povlsen en investor ind, som dybest set lige så godt kunne have smidt pengene i Herning-Centret eller Messecentret ved siden af MCH Arena.

Han er der ikke for fodbolden.

Og han er der bestemt ikke for opmærksomheden.

På pressemødet i FC Midtjylland, præsenterede de i dag den nye investeringsplan.

Således var Danmarks rigeste mand ikke en gang til stede, da han med et klonk smed guldbarrer for 125 mio. kr. i sølvulvene fra heden.

- Vi tror meget på drømmen, drivkraften og de menneskelige værdier, som også afspejler sig i vores tilgang til investeringer, sagde Anders Holch Povlsen til klubbens hjemmeside, men det var så det.

I forvejen er Matthew Benham bestemt ikke meget i offentligheden, men hans visioner for fodbold gennemsyrer FC Midtjylland. Anders Holch Povlsen bliver endnu mere usynlig i offentligheden.

Anders Holch Povlsens investering giver FC Midtjylland mulighed for at sætte gang i en stribe storstilede idéer. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

- Matthew har sagt til mig, at han har givet sit sidste interview. Jeg tror Anders er lidt på samme måde.

- Selv om de er meget forskellige som personer, så er de meget ens på den front, da de mener, at det først og fremmest handler om at opbygge en god forretning, så følger der opmærksomhed med, men det er ikke det vigtigste, sagde bestyrelsesformand Rasmus Ankersen.

- Han er her ikke i dag, og det giver nok et meget godt bevis på, hvordan han tænker på det her, konstaterede han og beskrev klubbens nye medejer således.

- Han er en meget drevet forretningsmand, og selv om han har gjort det godt, så forbliver han sulten. Han tænker stort. Han tænker nok større end FC Midtjylland gør, så han bliver også en person, som kommer til at presse os og udfordre os. Det bliver fedt, sagde han.

Jack & Jones direktør Anders Gam havde taget turen til MCH Arena, men heller ikke fra den kant var der behov for at ytre sig omkring indtoget i FC Midtjylland.

Anders Holch Povlsen skyder gennem selskabet Heartland 125 mio. kr. ind i FC Midtjylland, som giver ham kontrol med 25 procent af klubben. Matthew Benham råder over cirka 70 procent af klubben efter kapitaludvidelsen.

Det ligger i vision 2025 FC Midtjylland skal i top 50 i Europa 100 mio. kr. i kommercielle indtægter 10.000 tilskuere til 20 kampe hver sæson Udvidelse af hovedbygningen på MCH Arena med en etage, så kapaciteten i sponsorfaciliteterne fordobles. Tilskuerkapacitet udvides med omkring 1000 pladser. Forventes klar sidst i 2022 Etablering af fanzone bag den nuværende fantribune. Forventes klar inden sommer 2023. Opbygning af nye træningsfaciliteter og bygninger til skoleprojektet ’Guldminen’ i Ikast Complete Vis mere Vis mindre

