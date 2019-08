FCM pønser på helt ny vej: - Nu måler vi ham op mod andre

Jagten på et internationalt gennembrud kan sende FC Midtjylland til udlandet efter en ny cheftræner. Foreløbig får Brian Priske chancen for at vise sit værd

IKAST (Ekstra Bladet): Efter at have brændt nallerne på at forfremme Kenneth Andersen fra U19-træner til Superligaen, er FC Midtjylland i tvivl, om det er rigtigt at kigge internt i trænerjagten.

- Vi må nok erkende, at afstanden fra akademiet til Superligaen er noget større ledelsesmæssigt end vi troede. Det lærer vi af, siger direktør Claus Steinlein.

- Dilemmaet for alle virksomheder er at vurdere, hvor meget der skal rekrutteres indefra og hvor meget skal være udefra. Den balance skal findes, så vi hele tiden rykker os.

- Som udgangspunkt vil vi altid kigge internt, før vi kigger eksternt, men der skal selvfølgelig være en kandidat. Der synes vi, at Brian Priske er rigtig god.

- Nu måler vi ham op mod andre kandidater det næste halve år, og så træffer vi en beslutning om det rigtige er at holde fast i den interne løsning, eller er det nødvendigt for at få international succes, at vi henter en international træner.

- Jeg håber og tror på, at Brian Priske er den rigtige kandidat, men nu ser vi, siger Claus Steinlein og tilføjer:

- Vi vil være sikre på at vi træffer den rigtige beslutning.

For et år siden var Priske ikke god nok

Brian Priske overtager cheftræner-posten i FC Midtjylland frem til nytår. Foto: Helle Arensbæk/Ritzau Scanpix

IKAST (Ekstra Bladet): Skuffelsen var tonstung sidste efterår, da Brian Priske blev vraget som arvtager for Jess Thorup i FC Midtjylland.

Det gjorde så ondt, at Priske flere gange i løbet af foråret ifølge Ekstra Bladets oplysninger var i dialog med klubber ude fra, men forhandlingerne endte resultatløse.

Mandag blev tålmodigheden belønnet, da Priske blev forfremmet til cheftræner efter Kenneth Andersen trådte tilbage.

- Jeg har de seneste par år arbejdet frem mod, at jeg selv en dag skulle stå med det øverste ansvar, om det så skulle være i FC Midtjylland eller et andet sted, siger den nye FCM-boss, der vil sikre sig, at aftalen frem til nytår bliver gjort permanent.

- Det her er en periode, hvor jeg er afklaret med, at jeg skal præstere og overbevise klubben om, at jeg er den rette på længere sigt, siger han og forstår, at FC Midtjylland belært af Kenneth Andersen-ansættelsen kigger på muligheder ude fra.

- For mig at se er det naturligt at klubben lige trækker lidt luft ind og ser, om jeg er det rette valg. Det ansvarlige er at sondere markedet for alternativer, der kan flytte klubben, siger den nye FCM-træner, der erkender, at ulvene trods 16 point af 18 mulige ikke har haft en uproblematisk sæsonstart.

- Vi har i en nogle kampe været lidt for langt fra vores dna. Der håber jeg, at jeg kan få os i en retning med mere power og energi, siger han og lægger op til at eksempelvis Evander får en ændret rolle.

Evander skal være mere aggressiv, mener Brian Priske. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

- Evander har noget aggressivitet i sig, og det skal vi have til at stå mere frem, vi må simpelthen ikke være i tvivl om, at vi skal spille med den aggressivitet, power og passion i vores spil.

- Vi skal have skruet på knapperne i vores offensiv, så vi får udnyttet de kvaliteter hos de typer vi har fået ind som Sory Kaba, Junior Brumado og Evander, siger han og lægger op til forandringer.

- Som jeg fortalte til spillerne, så er alt i spil, når der kommer en ny mand på trænerposten. Det gælder spillerne, formation og spillestil. Det er også et signal til spillerne om, at de nu også skal øge niveauet nogle procent for at vise, at de vil det her, siger Brian Priske.

