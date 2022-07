FCM sælger Daniel Høegh

Daniel Høegh bytter FC Midtjylland ud med Randers FC.

På sin hjemmeside skriver Randers, at den 31-årige midterforsvarer er ny mand på holdet. Høegh har fået en tre år lang kontrakt i den kronjyske superligaklub.

Den rutinerede stopper skifter til Randers efter lidt under to år i FC Midtjylland, som han kom til i oktober 2020 fra hollandske Heerenveen.

- Jeg er glad og stolt over at blive en del af Randers FC, siger Daniel Høegh på Randers' hjemmeside.

- Jeg søgte en ny udfordring, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at der har været en masse forskellige muligheder i spil. Men jeg har kunnet mærke, at det var Randers FC, som jeg gerne ville.

Ud over at have spillet i Heerenveen har Daniel Høegh også et to år langt ophold i schweiziske Basel på cv'et. Her var han fra 2015 til 2017. Inden da var Høegh at finde i OB, hvor fynboen fik sin fodboldopdragelse.

- Vi får en meget voksen og erfaren spiller ind på et højt niveau, som skal tage en ledende rolle på holdet, siger Randers-sportschef Søren Pedersen på klubbens hjemmeside.

- Vi er stolte over at kunne hente en spiller med Daniel Høeghs kvaliteter til Randers FC.

Daniel Høegh fortæller, at han valgte Randers frem for andre hold, fordi han ønskede at spille en stor rolle på et hold igen. I Midtjylland var der da også til tider lidt langt mellem spilletiden. På to sæsoner blev det til 33 optrædener.

- Jeg har været en del af en stor klub, som har rigtig mange dygtige spillere, og der har jeg haft en lidt mindre rolle, selv om jeg har fået mine kampe.

- Og udsigten til en større rolle og endnu mere spilletid i Randers FC har tændt mig. Jeg synes, at Randers FC er et rigtig godt hold med nogle dygtige spillere. Men jeg ser mig selv kunne få en lidt større rolle i Randers FC end den, jeg har haft i FC Midtjylland, siger Høegh.

Randers indledte 2022/23-sæsonen i fredags mod netop FC Midtjylland i en kamp, der endte 1-1.