FCM sender brasiliansk fiasko til leje

Han blev hentet til Herning i en stort anlagt handel sidste sommer, men Marronys ophold i det midtjyske kan indtil videre på ingen måde kaldes for en succes.

Nu prøver angriberen så lykken i hjemlandet igen. Klubben Fluminense har således lejet Marrony det kommende år, oplyser den på sin hjemmeside.

Lejeaftalen indeholder ifølge Fluminense også en købsoption.

Dermed tager den 23-årige brasilianer altså tilbage til Brasilien, hvor han også kom fra, da FC Midtjylland købte ham for cirka 30 millioner kroner i 2021.

Midtjyderne hentede Marrony i Atlético Mineiro. I 2021/22-sæsonen blev det dog kun til 11 optrædener på FCM's førstehold for Marrony, der aldrig har scoret i det danske.

Allerede i november sidste år var der kritik af Marrony fra brasilianerens egen arbejdsgiver.

- Vi vidste godt, at det ville komme til at tage noget tid. Selvfølgelig havde vi håbet på, at det var tidligere, han ville præstere, lød det fra FCM-sportschef, Svend Graversen.

- At han ikke har været ret meget på banen er nu engang bare sådan, tingene er, og så er det hans opgave at spille sig ind i hjertet på Bo (Henriksen, red.), siger FCM-chefen.

Det gjorde han aldrig, og nu skal Marrony så forsøge at genfinde målformen i Fluminense.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Godt nyt før dansk EM-brag

EM-landsholdet bærer sørgebind

Hele familien var med til AC's store dag

--------- SPLIT ELEMENT ---------