FCM sigter højt: Kun Champions League tæller

HERNING (Ekstra Bladet): Glem snakken om pengene. Efter FC Midtjylland onsdag aften eliminerede Young Boys og sikrede adgang til Champions League-playoff, er der kun én ting, der tæller på heden.

Arbejdet skal gøres færdigt. Nu vil ulvene hyle i Champions League.

- Alt, der betyder noget nu, er Champions League, slår FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein fast i de sene timer efter triumfen mod Young Boys.

Schweizerne testede den unge FC Midtjylland-trup hårdt, men FCM's young boys voksede hurtigt, og sluttede opgøret som fuldvoksne mænd i fuld kontrol mod gæsterne, der har spillet europæisk gruppespil de seneste fire sæsoner.

En kæmpeskalp for FC Midtjylland, der rejste sig forbilledligt efter Superliga-nedturen mod SønderjyskE, og nu står ulvene med muligheden for at træde ind i fodboldens kongeklasse.

På tirsdag er Slavia Prag værter på Eden Stadion i det første af to opgør. Endnu en modstander med masser af europæiske gruppespils-erfaring, men holdt op mod både Ludogorets og Young Boys er det ikke intimiderende.

- Vi drømmer om, at nu skal vi tage det sidste step. Det kan jeg også mærke hos spillerne. Glæden over at slå Young Boys er stor, men vi sigter højere. Kan vi slå Ludogorets og Young Boys, så skal vi også slå Slavia Prag over to kampe, når vi slutter på hjemmebane, siger Claus Steinlein.

Billetten til CL-playoff garanterer fem mio. euro i præmiepenge, men ulvebossen afviser al snak om penge.

- Det eneste, vi har øje på nu, er Champions League. Det er alt, der tæller lige nu, fastslår han.

Hvordan vil Champions League være i en sæson, hvor der formentlig ikke kan lukkes tilskuere ind?

- Det er jo også det, som virkelig ærgrer lige nu. At vores frivillige og fans ikke kan være til stede og få den store oplevelse på stadion, som vi var nogle få, der fik på stadion. Det er næsten ikke til at bære, siger Claus Steinlein.

FC Midtjylland er efter sejren over Young Boys sikret deltagelse i europæisk gruppespil dette efterår. Vinderen af opgøret mod Slavia Prag kommer i Champions League, taberen i Europa League.

