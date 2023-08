FCM-sportschef: Isaksen leverede i de rigtige kampe

Gustav Isaksen spillede to brandkampe, da FC Midtjylland mødte Lazio i to kampe i Europa League-gruppespillet i sidste sæson.

Præstationerne sidste efterår var medvirkende til, at FCM tirsdag kunne offentliggøre et salg af Isaksen til netop Lazio. Det forklarer FCM-sportschef Svend Graversen.

- Særligt i de to opgør mod Lazio i Europa League viste Gustav sine enorme kvaliteter, og det her skifte viser, hvad der kan ske, når man leverer i de rigtige kampe.

- Men det viser også, hvad der sker, når man arbejder dedikeret og er fokuseret hver eneste dag, siger Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

Gustav Isaksen scorede et mål i begge kampe mod Lazio, og især i 5-1-sejren hjemme mod italienerne sprudlede den danske kantspiller.

I den hjemlige Superliga blev Gustav Isaksen i sidste sæson topscorer med 18 mål.

- Sidste sæson tog Gustav et stort ansvar, og hans præstationer i både Superligaen og Europa vidner om, at han nu er klar til at tage det næste skridt som fodboldspiller, mener Svend Graversen.