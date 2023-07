FCM-stjerne er fortid på Heden

Emam Ashour kommer ikke til at trække i FCM-trøjen længere. Han skifter til egyptiske Al Ahly

Den seneste tid har der været stor mystik om FC Midtjyllands offensivspiller Emam Ashour.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger stopper mystikken inden længe, da et skifte er forhandlet på plads.

20-millioner-indkøbet, der kom til Heden i vinterens transfervindue, forlader det midtjyske til fordel for den egyptiske klub Al Ahly.

Som Ekstra Bladet forstår det, har FC Midtjylland ønsket at holde på Ashour, men han har ikke selv ønsket at blive, hvorfor han og agenten har presset et skifte igennem.

FC Midtjyllands krav var, at egypteren skulle være tilbage med truppen til sæsonstart, men det har ikke været tilfældet, hvorfor skiftet snart bliver en realitet.

Utilfreds

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan den egyptiske landsholdsspiller ikke var dukket op i FC Midtjylland i forbindelse med opstarten til den nye sæson.

I stedet var han blevet i hjemlandet - ifølge FC Midtjylland, fordi Ashour skulle genoptræne med den egyptiske landsholdslæge.

- Emam Ashour er i Egypten. Vi har dialog med ham og lægen. Han kommer til Danmark, når det giver god mening, lød meldingen fra FC Midtjylland.

Emam Ashour har faktisk været i Egypten i flere måneder, siden han 19. marts spillede sin seneste kamp for FC Midtjylland.

Ifølge det egyptiske medie Cairo24 var historien dog lidt en anden.

For ifølge mediet havde Emam Ashour ikke har nogen som helst interesse i at vende retur til FC Midtjylland. Han vil væk, og det skal være nu.

Og nu er det altså lykkedes for den nu snart tidligere FCM-spiller at presse et skifte igennem.

FC Midtjylland betalte 20 mio. for Ashour for et halvt år siden i Zamalek, der spiller i den egyptiske liga.

Ashour fik en flyvende start i FC Midtjylland, da han scorede i sin debutkamp, hvor det blev 1-1 mod Sporting i Europa League.

Siden scorede han i den efterfølgende kamp mod Viborg og har ikke været på måltavlen i de følgende fire kampe for FC Midtjylland, han nåede, inden han blev skadet.