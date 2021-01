FCM-stjerne testet positiv efter ferie i Dubai

FC Midtjyllands store angriber Sory Kaba er testet positiv for corona.

Han har været på ferie i Dubai, men det vides ikke, om det er her, han har opfanget smitten.

- Han blev testet, før han landede i Danmark, og var negativ. Så fik han det, da han kom til Danmark. Det kan være sket i lufthavnen, siger Claus Steinlein, der er direktør for FC Midtjylland til Ekstra Bladet.

Han fortæller også, at klubben giver de samme anbefalinger til spillerne som myndighederne, men at Kaba ikke har brudt nogen af klubbens regler.

- Jeg har selv haft det, det er, hvad der sker, siger Claus Steinlein.

Sikkert er det, at han nu er i isolation og derfor heller ikke er med for FCM, når de tirsdag møder AGF i årets første testkamp.

Det skriver klubben på deres hjemmeside.

Det bliver altså en trist opstart for angriberen, der med sin udflugt til Emiraterne valgte at gå imod de danske anbefalinger om at ikke at rejse til udlandet.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

På pressemøde d. 8. januar 2021, frafråder myndighederne nu al rejse til udlandet.

Men Kaba drog mod varmen og lagde under sit ophold flere billeder op på Instagram.

Det har han ikke været ene om. Flere danske influencere og sportsfolk er kommet i modvind for at tage samme tur.

Kritikken kommer især, efter at den sydafrikanske mutation er nået til Danmark via Dubai.

Tidligere på måneden nåede den britiske mutation til Danmark. Henrik Ullum fra Statens Serum Institut fortæller hvorfor situationen med de forskellige mutationer er alvorlig.

Der var for nyligt stjernetræf blandt kendte danske sportsfolk i Dubai, som spiste sammen på restaurant. Læs den historie her.

Syv år i streg: Device indtager topplacering

Forklarer 'nyt navn'

Landsholdet ramt: Turnering er aflyst