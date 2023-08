FCM-træner efter tre nederlag i træk: Fejl afgjorde kampen

Cypriotiske Omonia udnyttede en fæl brøler i FC Midtjyllands defensiv, og det var nok til at tage en kneben 1-0-sejr i det første af to opgør i tredje runde af kvalifikationen til Conference League.

FCM-træner Thomas Thomasberg var utilfreds med selve resultatet. Men han godkendte indsatsen inde på banen.

- Det var fejl, som afgjorde kampen, men alt i alt så jeg en præstation, der giver mig positive forhåbninger om det, der skal ske næste torsdag.

- Men vi skal være klar, fordi de har nogle spillere, som kan noget på egen hånd, siger Thomasberg til klubbens hjemmeside.

× FCM taber på Cypern efter forsvarskoks.

Nederlaget var det tredje i træk for FCM, som også tabte til Lyngby i søndags i Superligaen og i den seneste europæiske kamp mod Progres Niederkorn i Luxembourg.

Mens midtjydernes indsats i de foregående nederlag var kritisabel, så var der lyspunkter i nederlaget til cyprioterne, mener Thomasberg.

- Vi kigger altid på resultater og indsatser, og de fulgtes ikke ad. Modsat i søndags leverede vi på mange parametre godt, og vi havde mange situationer i og omkring deres felt, vi ikke fik udnyttet.

- Det er ærgerligt, fordi vi også defensivt spillede en god kamp, siger Thomasberg.

Han havde troet, at FCM-mandskabet var kommet mere under tryk på den cypriotiske hjemmebane, end det var tilfældet.

- Jeg står egentlig og er rigtigt skuffet og ærgerlig over, at vi ikke endte med at vinde kampen, lyder det fra FCM-træneren.

FCM's næste kamp er i Superligaen ude mod Vejle på søndag. Torsdag er der returkamp mod Omonia i Herning.