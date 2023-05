FCM-træner forventer en stærk erstatning for topscorer

FCM-profilen Gustav Isaksen bliver efter alt at dømme solgt i sommerens transfervindue, og samme målfarlighed har ingen andre i midtjydernes trup.

Det fastslår FCM's cheftræner, Thomas Thomasberg, efter mandagens 3-3-kamp mod Silkeborg, hvor Gustav Isaksen med to scoringer igen havde en hovedrolle.

- Man kan selv kigge på det, vi ellers har lige nu på holdet, og der er ikke nogen naturlig målscorer. Vi kommer til at finde nogle andre, der skal lave de mål, som Gustav laver nu, for det er mange mål, der skal erstattes.

Gustav Isaksen er topscorer i Superligaen med 17 mål, og når angriberen ventes at være væk om kort tid, skal klubben hente nyt blod udefra.

- Vi skal selvfølgelig finde en rigtig dygtig målscorer. Jeg er ikke i tvivl om, at der også kommer til at ske noget med nye spillere udefra, siger Thomas Thomasberg.

Det er altså meget vel de sidste kampe, at Thomas Thomasberg har Gustav Isaksens på sit hold, men træneren glæder sig kun over at se profilen folde sig ud lige nu.

- Jeg glæder mig egentlig bare over at se ham spille. Det virker jo heldigvis som en selvfølge, at han laver målene, når han er fri til chancer.

Med 3-3-resultatet mod Silkeborg missede FCM muligheden for at sikre sig syvendepladsen matematisk og dermed en playoffkamp om Europa mod fjerdepladsen fra mesterskabsspillet.

I stedet venter en direkte duel om syvendepladsen mod OB i sidste runde, når FCM spiller hjemme mod fynboerne.

- Vi vil slutte af med at slå OB og cementere syvendepladsen og vise, at vi er det bedste hold, siger FCM-forsvareren Stefan Gartenmann.