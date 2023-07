FCM-træner havde håbet på mere

FC Midtjylland har gode kort på hånden.

Thomas Thomasbergs tropper slog onsdag Progres Niederkorn fra Luxembourg med 2-0 på hjemmebane i det første af to opgør i anden kvalifikationsrunde i Conference League.

Alligevel havde FCM-cheftræneren en blandet følelse efter opgøret.

- Man er vel godt tilfreds, men alligevel havde man håbet på, at der kunne være blevet hakket et mål mere ind, så vi kunne komme derned med endnu større tryghed.

- 2-0 er et rigtig fint udgangspunkt, og arbejdet skal gøres færdigt i næste uge, siger Thomas Thomasberg.

Returopgøret spilles i Luxembourg på torsdag i næste uge, og her skal FCM udnytte, at modstanderen skal jagte et resultat.

- Vi kunne se, at det var et hold, der godt kunne noget, men jeg synes, at vi var gode til at holde dem tilbage på deres egen halvdel og skabe chancer.

- De kommer nok ud med et mere offensivt udtryk, fordi de skal hente noget.

- Der kan jeg godt se, at de har noget at komme med, men der burde vi kunne udnytte de eventuelle større huller, der vil komme i den anden ende, så vi kan få lukket kampen helt, siger cheftræneren.

FCM-anfører Henrik Dalsgaard scorede kampens første mål, mens Sory Kaba i anden halvleg lukkede opgøret med en hovedstødsscoring.

Efter kampen var Dalsgaard på bølgelængde med sin cheftræner.

- Man skal aldrig være for fin til at fejre en sejr på 2-0. Jeg synes dog, at vi godt kunne have skruet op for tempoet. Jeg ved ikke, om vi havde scoret flere mål, hvis vi havde gjort det, men jeg synes, at vi skulle have skabt endnu flere chancer.

- Der er også nogle steder, hvor det er ren skarphed, der mangler, men vi er selvfølgelig tilfredse med 2-0 på hjemmebane, siger FCM-anføreren.

Progres Niederkorn gik hårdt til stålet i opgøret og fik fem gule kort.

Det var dog ikke noget, der overraskede midtjyderne.

- Der var nogle, der kom lidt sent i tacklingerne, og det er svært at gøre noget ved.

- Vi vidste, hvad de ville komme med, fordi vi havde set en hel kavalkade med dårlige, forsinkede tacklinger fra dem, så vi vidste godt, hvad der ventede, siger Henrik Dalsgaard.

Hvis FCM går videre mod Progres Niederkorn, venter Gabala SC. fra Aserbajdsjan eller cypriotiske Omonia FC i tredje kvalifikationsrunde.