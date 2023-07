FCM's modstander er fundet

FC Midtjylland får besøg af Luxembourgs vicemester, når superligaklubben indleder jagten på europæisk gruppespil næste torsdag.

Progres Niederkorn vandt torsdag aften 2-0 på udebane over Gjilani fra Kosovo og gik videre med samlet 4-2 til anden kvalifikationsrunde i Conference League.

Det første opgør spilles i Herning, mens FC Midtjylland syv dage efter skal et smut til Luxembourg.

FC Midtjylland, der blev nummer syv i den forgangne sæson i Superligaen, skal vinde over tre modstandere for at komme i gruppespillet i Conference League.

Og sportschef Svend Graversen har tidligere meldt ud, at klubben ser sig selv 'som fast deltager i de europæiske gruppespil'.

Inden FC Midtjylland får besøg af Progres Niederkorn venter dog åbningskampen fredag i Superligaen. Hjemme på MCH Arena kommer oprykkerne fra Hvidovre IF forbi.

Også bronzevinderen AGF er med i kvalifikationen til Conference League. Aarhusianerne har fået en hård lodtrækning i form af Club Brugge. Første opgør spilles ligeledes torsdag i Belgien med returkamp en uge efter.

Conference League er den nyeste af de europæiske klubturneringer og har været afviklet to gange tidligere.

Conference League er samtidig den mindste af de tre europæiske klubturneringer. Størst er Champions League, mens Europa League er på det midterste niveau i den sammenhæng.

I den forgangne sæson blev Conference League vundet af West Ham efter en finalesejr over Fiorentina. Året før vandt AS Roma turneringen.