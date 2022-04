FCN-anfører bekræfter besøg og flirt med Serie A-klub

FC Nordsjællands Magnus Kofod Andersen har kontraktudløb med klubben til sommer, og klubkaptajnen har tidligere på sæsonen udtalt sig om et skifte til udlandet.

I ugens løb har der været rygter om, at Magnus Kofod Andersen har besøgt den italienske Serie A-klub Venezia, der i øjeblikket ligger sidst i den bedste italienske fodboldrække.

Hovedpersonen bekræfter efter kampen mod Viborg, at han har besøgt Venezia med sin agent.

- Det er rigtigt, at jeg har været nede og besøge klubben.

- Besøget var mest af alt for at få et indblik i, hvordan klubben fungerer, og det er jeg nu blevet sat ind i, siger Magnus Kofod Andersen.

FC Nordsjælland-anføreren er heller ikke bleg for at kalde Venezia for en spændende destination, selv om klubben ser ud til at skulle en tur ned i Serie B i næste sæson.

- Der er ingen tvivl om, at det er et spændende sted for mig. Muligheden for spilletid bliver jo nok kun endnu større, hvis klubben skal en tur ned i Serie B.

- Det ville gavne mit spil at komme et andet sted hen og spille, og så kan jeg måske komme ud og finde mig selv på ny, siger Magnus Kofod Andersen om det mulige skifte til italiensk fodbold.

Flemming Pedersen forventer heller ikke at have glæde af Magnus Kofod Andersen i næste sæson, og cheftræneren mener også, at anføreren er klar til at blive sendt afsted til udlandet.

- Magnus har aftjent sin læretid for holdet. Han har spillet mange kampe for klubben, og han har haft et stort ansvar som anfører.

- Men han er efterhånden klar til at flyve fra reden, og jeg håber, at vi kan få sendt ham afsted til en god klub i udlandet, så han kan udvikle sig videre, siger cheftræneren.

Flemming Pedersen tilføjer, at midtbanespilleren vil efterlade et hul i truppen, men han forventer også, at klubben har en afløser klar i kulissen.

- Der skal nogle gange ske udskiftninger i en trup, og vi har allerede en ny spændende spiller, som jeg ikke vil sige navnet på endnu.

- Så jeg vil ikke mene, at holdet bliver mindre stærkt af, at vi mister Magnus, siger Flemming Pedersen.

22-årige Magnus Kofod Andersen står noteret for 167 kampe for FC Nordsjælland.