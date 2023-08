FCN får uafgjort med fra Bukarest trods udvisning

FC Nordsjælland spillede sig torsdag en smule tættere på gruppespillet i Conference League.

På udebane i Rumænien hentede holdet fra Farum 0-0 mod FCSB trods en udvisning til Adama Nagalo efter en lille times spil.

Dermed står nordsjællænderne med det bedste udgangspunkt, når holdene mødes på FCN's kunstgræs om en uge.

Silkeborg slog i efteråret 2022 FCSB, der tidligere var kendt som Steaua Bukarest, to gange med 5-0, men det rumænske hold virker til at være i en noget bedre forfatning her et år senere.

Med støtte fra de velfyldte tribuner blev FCN straks fra start sat under pres af et FCSB-hold, der tilsyneladende havde tænkt sig at overrumple de danske gæster med en hurtig scoring.

Annonce:

FCN holdt stand og fik efter få minutter vist farlighed i den modsatte ende, hvor venstrebacken Martin Frese ved bageste stolpe var tæt på at bringe FCN foran på et hovedstød.

Gæsterne fik tilspillet sig et overtag, men kombinationerne sad ikke lige så godt som normalt, og ivrigheden for at være på bolden og markere sig var måske en anelse for stor.

Det kostede blandt andet et boldtab før pausen, hvor to FCN-spillere kæmpede om bolden og mistede den.

Efter 58 minutter indkasserede Adama Nagalo sit andet gule kort. En rumænsk angriber løb fra ham, og forsvarsspilleren fejede benene væk under modspilleren og blev udvist.

Umiddelbart var det ikke til at se på banen, at FCN var i undertal, for de danske gæster skabte mest.

En god mulighed bød sig med 20 minutter tilbage, hvor profilen Ernest Nuamah kom fri på venstrekanten.

Nuamah burde nok have sendt en pasning ind foran mål til en fri medspiller, men ghaneseren valgte at trykke på mål fra distancen fra en spids vinkel.

To minutter inde i overtiden fik FCN tilkendt et frispark lige uden for feltet.

Indskiftede Benjamin Nygren blev sat til at sparke og knaldede bolden op på overliggeren.

Vinderen af mødet mellem FCN og FCSB skal i playoffrunden til Conference League-gruppespillet op imod enten Sabah fra Aserbajdsjan eller serbiske FK Partizan fra Beograd.