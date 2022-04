FCN slider sig til uafgjort i Vejle

Trods 80 minutter i overtal lykkedes det ikke Vejle Boldklub at slå FC Nordsjælland, da de to hold mandag spillede 0-0 på Vejle Stadion i Superligaens nedrykningsspil.

Det var vigtige point, der var på spil, hvilket var tydeligt på kampens forløb.

Der blev tacklet hårdt fra begge mandskaber, hvilket gav mange spilstop og var medvirkende til, at spillet aldrig rigtig virkede til at fungere for de to hold.

Det hårde spil betød også, at holdet fra Farum kort inde i opgøret blev en spiller fattigere på banen, da Lasso Coulibaly blev udvist for en grov tackling.

Men Vejle kunne ikke udnytte den tidlige fordel, og derfor blev det kun 0-0 mellem Vejle og FC Nordsjælland.

Pointdelingen betyder, at Vejle fortsat ligger syv point efter FCN i Superligaens nedrykningsspil. Der resterer seks spillerunder for de to hold.

Første halvleg i Nørreskoven bød på få målchancer, men derfor var der stadig gang i påskeopgøret.

Der var nemlig kun spillet 11 minutter på Vejle Stadion, da FC Nordsjælland blev reduceret til 10 mand.

Lasso Coulibaly kom alt for sent i en tackling på Vejle-backen Miiko Albornoz. Dagens dommer, Jakob Kehlet, kvitterede med et rødt kort til den unge midtbanespiller fra FCN.

Kort inde i anden halvleg var Vejles Luka Djordjevic helt fri inde i feltet, men angriberen headede bolden over mål.

I slutfasen var Allan Sousa ligeledes tæt på at sparke Vejle på sejrskurs, men brasilianeren svigtede foran mål, og derfor endte opgøret, som det startede, med 0-0.