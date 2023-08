FCN-stime aldrig i fare: Smadrer Randers

De nordsjællandske tigre fra FCN var eddermame målhungrende på Cepheus Park, da de glubske rovdyr slugte de randrusianske heste fra Randers FC i én mundfuld i Superligaens fjerde spillerunde.

For hestene fra Randers fik ikke så meget som en hov til jorden, da FC Nordsjælland gav Randers FC en ordentlig tur i maskinen og vandt 5-0.

Det var 10. gang i træk, at kronjyderne ikke formåede at vinde i Superligaen, og indsatsen var værre end længe set.

Gæsterne fra FC Nordsjælland satte derimod streg under deres flotte sæsonstart med den stensikre 5-0-sejr, der var holdets fjerde af fire mulige i indeværende sæson.

Samtidig betyder dagens sejr, at Johannes Thorups mandskab har scoret hele 15 mål i sæsonens 4 første kampe. Et snit på 3,75 mål per kamp.

Tidlig i front

En jævnbyrdig start på opgøret blev hurtigt efterfulgt af nordsjællandsk dominans, og mandskabet var også bedst til at komme i farlige offensive positioner.

Et tidligt føringsmål var med til at lægge pres på hjemmeholdet, men det kriseramte Randers-mandskab havde virkelig svært ved at finde ret mange positive takter frem i opgøret.

Der blev efterladt meget plads til FC Nordsjællands sprudlende offensiv, fordi Randers-spillerne aldrig rigtig fik sat den lynhurtige og effektive Nordsjælland-offensiv under et nødvendigt fysisk pres.

Randers havde dog et par muligheder i opgøret, men lige lidt hjalp det, når FCN udnyttede deres muligheder til at vinde kampen uden det store besvær.

FC Nordsjællands første scoring faldt dog lidt heldigt efter et kort hjørnespark, der udmøntede sig i en omgang klumpspil.

Midtbanespilleren Daniel Svensson kom til indlæg, hvorefter hjemmeholdets nyindkøb, John Björkengren, meget symptomatisk for Randers-holdets svære periode scorede selvmål.

Tamme heste, glubske tigre

Randers-offensiven viste først tænder ved angriberen Filip Bundgaard halvvejs igennem første halvleg.

Randers startede anden halvleg med at skabe en stor chance, men det var gæsterne, der endnu en gang scorede. Offensivspilleren Oliver Antman headede bolden i mål efter 66 minutters spil til 2-0-føring, og derfra faldt Randers helt sammen.

Jeppe Tverskov, 18-årige Conrad Harder og Adamo Nagalo cementerede sejren med de tre sidste ydmygende scoringer til slutresultatet 5-0.

Efter fire kampe af denne sæsons Superliga har Randers 2 point, mens Nordsjælland har de maksimale 12 point.

