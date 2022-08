FCN-træner: - Han bliver vores næste store spiller

Mads Hansen havde en rigtig god mandag aften i Farum.

Den unge angriber scorede begge FC Nordsjællands mål, da Lyngby blev slået 2-1 på hjemmebane.

Han var derved skyld i, at træner Flemming Pedersens tropper nu topper Superligaen.

Flemming Pedersen fortalte efter kampen, at han er meget glad for, at Mads Hansen endelig fandt vej til nettet.

- Det er dejligt, at han scorer. Vi kan se til træning, at han bomber dem ind, så vi har hele tiden ventet på, at det skulle komme i kamp også.

- To scoringer i foråret var for lidt for hans fod. Men nu kom der to i dag, så det var rigtig dejligt.

- Det var også dejligt at få scoret på frispark, for vi scorede ikke på et eneste frispark i sidste sæson, og det er noget, som vi træner en del, fortæller Flemming Pedersen.

Ernest Nuamah er en anden spiller, der har imponeret for FCN, og Flemming Pedersen er ikke bange for at kalde ham for klubbens nye stjerneskud.

- Han kan helt klart blive vores næste store spiller. Som I kan se, har han nogle individuelle kvaliteter på øverste niveau. Hans acceleration og hans fysiske styrke er helt i top.

- Han har stor andel i vores succes, for han beskæftiger modstanderne med sin høje fart. Han truer dem hele tiden, så modstanderne er hele tiden nødt til at have et øje på ham.

- Han er heller ikke bange for at tage de farlige løb ind i feltet. Han løber ind der, hvor det gør ondt, og det kunne man også se på målet mod Brøndby.

- Kantspillere vil helst være ude i siden, hvor de kan lægge op til mål, men Ernest (Nuamah, red.) kan også godt lide at score mål, fortæller FCN-træneren.

Sejren over Lyngby betyder, at FCN nu ligger på førstepladsen i Superligaen med to point ned til Silkeborg på andenpladsen.

