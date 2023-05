Fejringen endte i kaos

Manchester Citys reserver slog søndag Chelsea med 1-0, efter at holdet lørdag blev sikker på at vinde det engelske mesterskab.

Ved slutfløjt skulle titlen så fejres på Etihad Stadium, men i stedet endte det i kaos, da hundredevis af ellevilde Manchester City-fans stormede ind på banen.

Erling Haaland, der kom på banen i anden halvleg, gik direkte i omklædningsrummet sammen med flere af sine holdkammerater. Ingen turde løbe risikoen ved at blive på banen med de mange jublende tilskuere.

Til sidst var hele banen fyldt, og man kunne knap ane den grønne farve på græstæppet.

Men hvorom alting er - Manchester City kan denne weekend fejre klubbens tredje mesterskab i streg.

De første tilskuere hopper ind på banen. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Erling Haaland og flere andre spillere måtte haste i omklædningsrummet. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Og så var der ellers fest på græstæppet. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Det så helt crazy ud på Etihad efter slutfløjt. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Bænkevarmernes kamp

Pep Guardiola havde sendt mange reserver på banen fra start. Sædvanlige bænkevarmere som Kalvin Phillips, Rico Lewis, Cole Palmer og Sergio Gomez var således blandt andre at finde i start-11'eren.

Julian Alvarez, der havde fået startpladsen på toppen i stedet for Erling Haaland, takkede for muligheden efter lidt over ti minutter og gjorde det til 1-0.

Argentineren modtog bolden på kanten af feltet, lagde den til rette for højrefoden og sparkede den køligt ind.

Julian Alvarez fik chancen fra start søndag og kvitterede med en scoring. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Chelsea ligger på 12.-pladsen i Premier League med 43 point.

Manchester City har to ligakampe tilbage i sæsonen. Mens mesterskabet altså er i hus, så har City mulighed for at tage yderligere to store titler.

3. juni skal holdet således spille FA Cup-finale på Wembley mod naboerne fra Manchester United. En uge senere gælder det Champions League-finalen mod Inter i Istanbul.