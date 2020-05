Fem udskiftninger tillades i Superligaen og 1. division

Der kan komme gang i udskiftningstavlerne på sidelinjen, når kampene i landets to bedste fodboldrækker for herrer genoptages i næste uge.

I resten af indeværende sæson øges antallet af udskiftninger per hold fra tre til fem i hver kamp i Superligaen og 1. division. Det oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

Hvert hold må dog kun afbryde en kamp tre gange for at skifte ud. Skifter man ud i pausen, tæller det ikke som en spilafbrydelse.

Det er Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og The International Football Association Board (Ifab), som udstikker de internationale fodboldregler, der har åbnet for at øge antallet af udskiftninger til fem i resten af sæsonen.

Det skyldes, at spillerne i langt de fleste ligaer har været igennem en uvant lang periode uden at kunne spille kampe, og at de nu står over for et komprimeret program for at færdiggøre 2019/20-sæsonen.

Det er op til de enkelte ligaer at bestemme, om antallet af udskiftninger øges i resten af sæsonen.

Det er af hensyn til spillernes sundhed, at Divisionsforeningen efter rådføring med klubberne er gået med til midlertidigt at ændre på udskiftningsreglerne i dansk topfodbold.

- Beslutningen er taget efter dialog med klubberne og truffet ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv. Det er for at beskytte klubberne og spillerne bedst muligt i den her ekstraordinære situation, hvor vi ikke kender den fulde effekt af at starte op igen efter en længere pause.

- Det skal sikre den bedst mulige afslutning på sæsonen, siger Claus Thomsen, der er direktør for Divisionsforeningen.

De nye udskiftningsregler gælder også i pokalsemifinalerne og pokalfinalen.

Superligaen genoptages torsdag i næste uge med opgøret mellem AGF og Randers.

I Bundesligaen, der begyndte sidste weekend, må man også benytte sig af to udskiftninger mere end normalt i resten af sæsonen.

