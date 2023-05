FIFA forlænger særlig mulighed

Udenlandske fodboldspillere i russiske eller ukrainske fodboldklubber har også i 2023/24-sæsonen mulighed for at få suspenderet deres kontrakter uden at risikere repressalier.

Mandag har Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) besluttet at forlænge den særlige mulighed for at holde en kontraktpause med yderligere en sæson.

Det sker for at beskytte de udenlandske trænere og spillere, der er tilknyttet klubber i de to krigsførende nationer.

Ordningen blev indført første gang i marts 2022 kort efter Ruslands invasion af Ukraine. Siden blev den forlænget til at gælde hele indeværende fodboldsæson, og nu gælder den altså yderligere en sæson.

Tidligere har Anders Dreyer benyttet sig af muligheden for at suspendere sin kontrakt med russiske Rubin Kazan, mens Mikkel Duelund gjorde det samme for Dynamo Kiev.

I dag ejes Anders Dreyer af belgiske Anderlecht, mens Mikkel Duelund spiller i AGF på en lejeaftale.

Duelunds oprindelige kontrakt med Dynamo Kiev udløber ved sæsonens udgang, og derfor har mandagens FIFA-beslutning ikke betydning for offensivspilleren.

Ingen danske fodboldspillere har kontrakt med russiske eller ukrainske klubber i næste sæson.

FIFA følger krigens udvikling tæt og er klar til at tilpasse reglerne yderligere, såfremt det måtte blive nødvendigt, lyder det.

Russiske klubber er udelukket fra at deltage i de europæiske klubturneringer Champions League, Europa League og Conference League, mens ukrainske klubber gerne må deltage - de skal dog spille deres hjemmekampe uden for Ukraine.