FIFA-præsident testet positiv

Schweiz er et af de lande i Europa, som er hårdest ramt af Covid-19 pandemien, og nu har virussen også fundet bolig i FIFA's præsident, Gianni Infantino.

Det oplyser FIFA's presseafdeling fra hovedkvarteret i Zürich.

Det hedder sig, at Infantino har milde symptomer, og han er øjeblikkeligt gået i selvisolation. Her vil han opholde sig i hvert fald de næste 10 dage.

Samtidig er organisationen ved at tage kontakt til de mange personer, Infantino har været i nærheden af den seneste tid.

Og det kan være mange. Infantino har trods den globale pandemi udvist stor rejseaktivitet i oktober måned. Her han både været i Frankrig, USA og Qatar. Tre lande med voldsomt mange corona-tilfælde.

Situationen i Schweiz er ved at blive rigtig alvorlig. Hospitalerne i flere byer har opfordret pensionerede læger og sygeplejersker til at melde sig til aktiv tjeneste. Det frygtes, at presset på intensivafdelingerne bliver massivt i løbet af de næste 10 dage.

