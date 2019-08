Finte mod Brøndby vakte opsigt: Men har været ulovlig siden fredag

AC Horsens vakte opsigt, da de brugte Benficas målsparks-finte i 2-1 sejren over Brøndby søndag.

Målmand Mike Lansing udnyttede de nye regler om, at en medspiller nu må modtage bolden i straffesparksfeltet ved målspark til at chippe kuglen op til en medspiller, der så headede bolden tilbage i hænderne på keeperen.

Dommer Anders Poulsen tillod Brøndby-finten, selv om dommernes centrale organ, IFAB, i fredags meddelte, at det omdiskuterede målspark var til debat, og det indtil videre ikke var tilladt.

Målsparks-finten blev tilladt i Superligaen - og landets øvrige rækker - i løbet af sidste uge, da samtlige klubber blev informeret om godkendelsen på mail fra DBU. Det skete, efter forbundet var blevet orienteret fra netop IFAB om, at det var inden for reglerne at udføre målspark sådan.

- Vi melder ud til klubberne onsdag, da vi får den første information fra IFAB. Siden har IFAB meldt ud, at der er uenighed, om det nu er i tråd med ånden i reglen, at målspark kan tages på den måde. De regner med at komme med en melding tirsdag (i morgen, red.), og indtil da er det ikke tilladt at tage målspark på den måde, fortæller Jan Carlsen, der er formand for DBU's fodboldlovgruppe.

Dette AC Horsens-målspark er ulovligt, men blev tilladt hele kampen mod Brøndby. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

IFAB's kovending i sagen kommer allerede fredag, altså næsten to døgn før Brøndby går på banen mod AC Horsens. Alligevel retter Superligaens dommere sig ikke efter forbuddet. Det var med fuldt overlæg.

- Meldingen fra IFAB kommer fredag aften klokken 18.29. Der er klubberne til rundens første kamp i fuld gang med opvarmningen. Vi har samtidig 1. division, 2. division og Danmarksserien, der starter i weekenden, og alle klubber har i ugens løb fået information om, at det var tilladt med det målspark.

- I og med der kommer et nyt cirkulære tirsdag, bliver det lidt et valg mellem pest eller kolera. Vi må leve med det her indtil tirsdag, og så resulterer det i, at alle klubber i Danmark har spillet efter de samme regler i denne runde. Så kommer vi nok til at lave noget om inden næste runde, fastslår Jan Carlsen.

Det forventes, at den nye fortolkning af målsparksreglen munder ud i, at det vil udløse indirekte frispark til modstanderne, hvis AC Horsens' Brøndby-finte forsøges fremover.

