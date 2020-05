Flere positive prøver i Premier League

Seks personer fra tre forskellige engelske fodboldklubber er blevet testet positiv for coronavirus.

Det oplyser Premier League, efter at 748 spillere og ansatte i alt er blevet testet søndag og mandag.

Det oplyses ikke, hvem der er tale om, eller hvilke klubber de er ansat i. De coronasmittede personer indleder nu en syv dage lang karantæne, lyder det.

Den store testrunde er lavet, i forbindelse med at ligaen arbejder på at komme i gang igen efter at have været sat på pause siden starten af marts.

I sidste uge - før den store runde af test - meddelte Brighton, at en tredje spiller fra klubben var blevet testet positiv for coronavirus. Tidligere var to andre Brighton-spillere blevet testet positiv i marts og april.

Samtidig har flere spillere udtrykt bekymring om at skulle i gang igen. Blandt andre Manchester City-stjernen Sergio Agüero.

For nylig mente mediet Daily Mirror at vide, at omkring 50 spillere på tværs af klubberne i ligaen måske vil nægte at spille, hvis Premier League blev sat i gang igen i denne sæson.

Tirsdag måtte klubberne i den bedste engelske række genstarte træningen i mindre grupper, men de skal følge strikse protokoller for at mindste risikoen for spredning af coronasmitte.

Blandt andet er fysisk kontakt mellem spillerne ikke tilladt til træningen, og der vil blive holdt øje med, at alle regler bliver overholdt.

Således vil inspektører - eller tilsynsmænd om man vil - overvåge træningen i de respektive klubber for at sikre dette.

Det ligger endnu ikke fast, hvornår Premier League genstartes, men der sigtes efter en dato i juni.

Der resterer 92 kampe i ligaen, hvor Liverpool blot er to sejre fra at sikre det første mesterskab i 30 år.