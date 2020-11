Flyvende danskerduo sikrer norsk topklub guldmedaljer

Bodø/Glimt kunne søndag lade sig hylde som norsk mester i fodbold med fem kampe tilbage i sæsonen i Eliteserien.

Nordmændene kronede en imponerende sæson ved at sikre guldmedaljerne, da Strømsgodset på udebane ude blev slået 2-1.

Det bringer Bodø/Glimts forspring i toppen op på hele 18 point, og sidste sæsons mestre fra Molde kan altså ikke længere indhente danskerholdet på førstepladsen.

Dermed kan Kasper Junker og Philip Zinckernagel nu kalde sig norske mestre. Bodø/Glimts guldtriumf er i høj grad blevet en realitet takket være de to danskere.

Junker og Zinckernagel - som bor sammen i en lejlighed i Bodø, der ligger et godt stykke oppe i Norge, lige nord for polarcirklen - har således tilsammen scoret 34 mål i Eliteserien. Derudover har især Zinckernagel imponeret med et hav af assister.

Meget passende var det også de to danskere, der scorede Bodø/Glimts mål i søndagens sejr. Junker åbnede målscoringen efter blot et par minutter, inden Zinckernagel fordoblede føringen små ti minutter senere.

Generelt er Bodø/Glimts mesterskab kommet på baggrund af en flyvende offensiv. Holdet har i sine 25 kampe scoret hele 85 mål, hvilket svarer til over tre per kamp.

Bodø/Glimt har eksisteret i over 100 år, men denne sæsons mesterskab er klubbens første nogensinde. Det er kun tre år siden, at Bodø/Glimt rykkede op i Norges bedste fodboldrække igen efter en enkelt sæson i 1. division.

Siden er det blevet til en 11.-plads, en 2.-plads og altså nu guldmedaljer. Holdet har i denne sæson høstet point i stor stil og vundet 22 ud af 25 kampe indtil videre. Kun en enkelt gang er Bodø/Glimt gået fra banen med et nederlag.