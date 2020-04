Fodboldformand: Serie A-sæsonen kan slutte i oktober

Den bedste italienske fodboldrække, Serie A, kan vare til og med oktober.

Det siger formanden for Det Italienske Fodboldforbund (FIGC), Gabriele Gravina, søndag til den italienske statsradio Rai.

Serie A har været afbrudt siden 9. marts grundet coronavirusset, der har kostet over 15.000 personer livet i Italien.

- Den eneste måde at håndtere sådan en nødsituation er at færdiggøre alle turneringer i sæsonen 2019/2020.

- Kan sæsonen slutte i september eller oktober? Det er en mulighed. Og en måde, hvorpå man ikke sætter både sæsonen 2019/2020 og 2020/2021 på spil, siger han.

Flere formænd for de forskellige klubber i Serie A har foreslået at annullere den igangværende sæson, hvor Juventus fører ligaen med et point ned til Lazio efter 26 kampe.

Men Gabriele Gravina frygter for en 'lavine af sagsanlæg', hvis forbundet vælger den løsning.

- Vi vil blive ramt af alle dem, der mener, at de har lidt skade, siger Gabriele Gravina.

Dette kunne gælde klubber, der stod til at kvalificere sig til at spille europæiske turneringer i næste sæson.

Torsdag opfordrede Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) alle de europæiske ligaer til at få afsluttet de indeværende sæsoner, når det er muligt.

Uefa advarede om, at hvis ligaer vælger at annullere sæsonen, kan klubber fra de ligaer risikere at blive udelukket fra Champions League og Europa League i næste sæson.

Stort set alle europæiske fodboldligaer ligger for øjeblikket stille grundet coronakrisen. Serie A skulle efter planen have været afsluttet 3. maj.