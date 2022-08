Fodboldklub forbyder fan-skilte med trøje-tiggeri

Det er de senere år blevet normalt, at fodboldfans på store papskilte tigger spillere om deres trøjer.

Den hollandske storklub Ajax Amsterdam har nu forbudt sine fans at medbringe papskiltene til klubbens hjemmekampe.

Ajax har meddelt sin fanklub, at man har oplevet en stigning i antallet af skilte med trøje-anmodninger, og at det ikke længere er muligt at efterkomme det store antal ønsker.

Hvis spillerne ikke giver deres trøje, risikerer de at blive kaldt arrogante, hævder klubben.

Ajax fortæller desuden, at papskiltene udgår en brandrisiko.

Da klubben lørdag mødte PSV Eindhoven i den hollandske Super Cup, konfiskerede Ajax flere skilte.

Papskiltene er også blevet normale i Parken, når det danske landshold spiller sine hjemmekampe.