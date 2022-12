Fodboldspilleren Fabian O'Neill død dagen efter indlæggelse

Det fodboldgale land Uruguay er blevet ramt af stor sorg denne søndag.

Den bare 49 år gamle Fabian O'Neill med 19 landskampe og adskillige Serie A- og Serie B-kampe for Cagliari, Juventus og Perugia er død. Det skriver adskillige medier som ESPN, mens også Cagliari begræder hans død på sociale medier.

Fabian O'Neill blev ifølge El Pais lørdag indlagt på hospital Medica Uruguaya, hvor han i koma kæmpede for sit liv. Mindre end et døgn senere døde han - og dødsårsagen er ifølge det uruguayanske medie en kronisk leversygdom, der på dansk bedst kendes som skrumpelever.

Den tidligere fodboldspiller levede et hårdt liv, efter han i 2004 lagde støvlerne på hylden. Det blev et liv med alkohol for Fabian O'Neill.

Fabian O'Neill (th) her med Alvaro Recoba under VM i 2002. Foto: Vanderlei Almeida, Ritzau Scanpix

I 2020 blev han allerede indlagt med en alvorlig leversygdom, og efter den episode sagde han ifølge El Pais, at han var stoppet med at drikke.

Leveren havde dog allerede taget alvorlig skade, og få måneder senere talte hans datter Martina om, at faderen skulle have en levertransplantation.

- Han overlever ikke, hvis han ikke stopper med at drikke, lød det fra datteren ifølge La Gazzetta dello Sport.

Denne søndag kunne kroppen ikke længere, og verden er nu uden den tidligere offensive midtbanespiller.