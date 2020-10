Forbund afsætter dommere i sag om matchfixing

Tjekkisk fodbold er ramt af en stor sag om matchfixing, og den førte mandag til drastiske handlinger.

Her besluttede landets fodboldforbund at afsætte hele sin dommerkommission, og blandt andre blev dommerformand Josef Chovanec smidt på porten, skriver Reuters.

Beslutningen blev meddelt på et pressemøde mandag, og den kom tre dage efter en politirazzia i Tjekkiet.

For tre dage siden slog politiet således til og ransagede fodboldforbundets lokaler samt andre fodboldrelaterede steder i Tjekkiet, og derefter blev i alt 20 personer sigtet for at have deltaget i matchfixing i tjekkisk fodbold.

Roman Berbr, som var vicepræsident i fodboldforbundet, var blandt de 20 sigtede, og han valgte mandag at trække sig. Det skete, kort før at fodboldforbundet ekstraordinært var kaldt sammen for at forholde sig til de dramatiske omstændigheder.

Den 66-årige tidligere politimand har ifølge Reuters spillet en stor rolle i tjekkisk fodbold i årevis, men han er nu i politiets varetægt.

Fodboldpræsident Martin Malik erkendte mandag på et pressemøde, at sagen har rystet tjekkisk fodbold.

- Alle os, der er aktive i tjekkisk fodbold, har ladet det her ske. Vi har lige nu at gøre med en helt unormal situation. Der er tale om et angreb på fodboldens essens, og jeg kan lige nu ikke sige, hvor stor en indvirkning sagen får, siger Martin Malik.

Han gjorde det klart, at forbundet vil arbejde tæt sammen med tjekkisk politi og oprette en specialenhed, der skal overvåge matchfixing, og han understregede også, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er underrettet.

Ifølge tjekkiske medier skulle der primært være snydt i forbindelse med fodboldkampe i den næst- og tredjebedste række i landet.