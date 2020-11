Forbund holder fast i 12 værtslande til corona-udsat EM

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) holder fast i 12 værtslande til næste års udskudte EM-slutrunde.

Det oplyser forbundet i en udtalelse til Sky Sports.

Det sker, efter at den franske avis Le Parisien tidligere på ugen skrev, at Uefa overvejede at lade Rusland få hele værtskabet efter en opblussen af coronavirus i flere europæiske lande.

- Uefa har intentioner om at afholde EM efter det format og på de spillesteder, som blev bekræftet tidligere på året.

- Vi arbejder tæt sammen med værtsbyerne om forberedelserne, skriver Uefa.

Parken i København er blandt de 12 stadioner, der efter planen skal tages i brug til EM.

EM blev udskudt fra sommeren 2020 til sommeren 2021 på grund af coronapandemien, der nu igen raser over store dele af Europa. Spørgsmålet er, om coronakrisen er ovre, når EM går i gang til juni næste år.

- På grund af usikkerheden omkring covid-19 - som hverken Uefa eller værtslandene har nogen kontrol over - så er det endnu for tidligt at sige, om slutrunden i juni og juli skal afholdes med restriktioner, når det kommer til fans eller selve afholdelsen.

- Uefa arbejder med fokus på at afholde en turnering på alle 12 spillesteder med fans, lyder det videre.

- Beslutninger, der går imod den plan, vil tidligst ske, når vi nærmer os EM, hvis det er nødvendigt. Men lige nu er der ikke nogen plan om at ændre spillested, skriver Uefa.

EM afholdes fra 11. juni til 11. juli næste år.

Ud over Parken i København afholdes slutrunden på arenaer i Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarest, Budapest, Dublin, Glasgow, London, München, Rom og Sankt Petersborg.