Fordømmer skandale-scener: - Jeg skammer mig

Spillere og træner fra AZ Alkmaar tager afstand fra den opførsel, som en gruppe af hjemmeholdets tilskuere udviste torsdag aften mod West Ham.

Tilhængere af AZ Alkmaar væltede et hegn og gik til angreb på personer på West Hams udebaneafsnit.

Her sad både venner og familie til West Ham-spillerne, og konfrontationen skabte vild panik efter slutfløjtet på torsdagens semifinale i Conference League.

AZ Alkmaar-træner Pascal Jansen brød sig ikke om at se den slags uroligheder på eget stadion.

- Det var irriterende. Det hører sig ikke til på vores stadion. Eller på noget som helst stadion.

- Jeg skammer mig. Man er nødt til at kontrollere følelserne. Også på en aften med et nederlag, siger Pascal Jansen ifølge Reuters.

AZ Alkmaar tabte kampen 0-1 på et mål i tillægstiden, og samlet røg den hollandske klub ud med et 1-3-nederlag.

Hjemmeholdets forsvarsspiller Pantelis Hatzidiakos tager også afstand fra volden.

- Jeg synes, det er trist, hvad der skete. Min familie var der også. Jeg var i kontakt med dem, og min kæreste sagde, at de rystede.

- Jeg vil ikke kalde dem tilhængere. Bliv bare hjemme, hvis du har sådan nogle intentioner, siger Pantelis Hatzidiakos.

Da der opstod tumult, ilede flere West Ham-spillere til for at hjælpe. West Ham-anfører Declan Rice var en af de spillere, der blandede sig for at bremse balladen.

Politi og sikkerhedspersonale på stadion var hurtigt på åstedet og forhindrede yderligere eskalation af situationen. Det tog omkring ti minutter at skabe ro.

Der var en lignende scene, da holdene mødtes i London en uge tidligere. Her var det West Hams tilhængere, der konfronterede tilskuere fra AZ Alkmaar, heriblandt Pascal Jansens familie.

West Ham skal i finalen i Conference League møde Fiorentina 7. juni i Prag.