Forkert højde på Wikipedia kostede ham kontrakt

To-tre centimeter lyder ikke af meget.

Men det var det åbenbart for Zulte Waregem, der gennem længere tid havde jagtet Randers FC-ikonet Mads Fenger - men pludselig ikke ville have ham alligevel.

I podcasten 'Agenterne' fortæller hans daværende agent, Mads Bach Lund, om et transferforløb, der stadig for ham er et mysterium.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tiden var i januar 2017 inde til, at Mads Fenger, der havde spillet i Randers FC hele karrieren, skulle ud i Europa.

Og længe så det ud, som om Belgien skulle blive destinationen.

- Fra august til november var Zulte Waregem på stadion rigtig mange gange for at se ham, fortæller Mads Bach Lund.

Tre-fire forskellige talentspejdere besigtigede midtstopperen, som Zulte allerede sommeren forinden havde haft i kikkerten.

- De var meget ivrige, og de gjorde det klart for os, at når vi kom ind i januar, ville de meget gerne snakke med os.

Fenger havde tilbud fra lande som Polen, Sverige og Norge, men Belgien og Zulte var den fodboldmæssigt mest interessante mulighed. Den pakke, de tilbød, var rigtig god, så det var det, Randers-anføreren besluttede sig for.

Artiklen fortsætter under billedet ...

262 kampe spillede Mads Fenger frem til 2017 for Randers FC. Foto: Jens Dresling

Det klassiske lægetjek

En fireårig kontrakt lå klar hos Zulte Waregem, der på daværende tidspunkt lå på en tredjeplads i den bedste belgiske række.

Nu manglede blot det obligatoriske lægetjek og en signatur på kontrakten, så Fenger og Mads Bach Lunds agentkollega, Søren Jensen, fløj til Waregem.

- Det klassiske lægetjek. Mål, veje, løbebånd, hvor du lige fået taget noget puls, blodprøve, stræk og ryk i ankel, knæ, fodled.

- Og Mads havde ingenting?

- Nej, nej, der var intet, fortæller Bach Lund i 'Agenterne'.

Men noget var der alligevel i vejen.

- Så ringer Søren til mig og siger: 'Prøv at høre, der er et eller andet uldent i det her.' Så siger jeg, okay, hvad kunne være uldent i det?'

- Så siger han: 'Lægen er kommet ud, og han står og hvisker et eller andet på halvt engelsk, halvt belgisk, vi forstår det ikke helt.'

- Men han står og hvisker et eller andet, og så bliver de ved med spørge Mads om, hvor høj han er.

- Mads siger: '184, 183, det har I jo lige målt', husker agenten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Tariq Mikkel Khan

Babytrøje til ufødt barn

Den dårlige følelse hos Søren Jensen og Mads Bach Lund forsvandt igen, da Fenger efterfølgende skulle møde cheftræneren og på rundvisning på stadion.

Fenger fik også sin nye Zulte-trøje. Den blev han fotograferet i, så klubben var klar til at offentliggøre transferen, der ville træde i kraft et halvt år senere.

- Han får sågar en babytrøje med til sin ufødte datter, mindes Bach Lund.

Tilbage stod kun signering af kontrakterne.

- Kontrakterne skal skrives under, jeg er med på højtaler, og vi har en juridisk afdeling, der også går det igennem. Det ser fint ud, så få bare skrevet under.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Agenten Mads Bach Lund. Privatfoto

Den manglende præsident

Helt så ligetil var det dog ikke for belgierne.

Zulte havde nemlig ikke en, der kunne sætte klubbens signatur.

- Så begynder sportsdirektøren at snakke om, at der mangler en præsident, som ikke er i Belgien.

- Det kunne først lade sig at gøre om en uge, og de ville skanne det til os, men 'det var lige, når det passede ham (præsidenten, red.) og han var en vigtig person'.

Der begyndte alarmklokkerne at ringe hos Mads Bach Lund og Søren Jensen, der derfor besluttede, de skulle flyve hjem.

- De sender ham jo hjem med den her trøje, så han får et billede af, at alt er, som det skal være, fortæller Bach Lund.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Anita Graversen

Men det var det ikke.

- Søren har været til rigtig mange lægetjek, og som han siger: 'Det har jeg aldrig set før. Det er simpelthen for underligt.'

- Det er, som om de er overraskede over, at han er 183 centimeter.

- Og det var de så også.

Afgørende centimeter

En uge senere tikker en mail ind hos Mads Bach Lund.

- Jeg får en mail fra deres sportsdirektør, hvor han skriver, at han er ked af at meddele det, men de har hele tiden haft den her opfattelse, at Mads var 186, jævnfør Wikipedia og alt muligt mærkeligt.

Klubbens læge havde målt Fenger til 183, og det var de manglende centimeter, der nu betød, at de måtte trække sig fra handlen.

- Det var selvfølgelig beklageligt, men sådan er branchen, og 'vi snakkes ved', mindes Bach Lund fra Zulte-direktørens mail.

- Jeg tror endda, han slutter med at sige: 'Looking forward doing business with you another time'.

På Mads Fengers Wikipedia-side fremgår det i dag, at han er 185.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Få i syvende afsnit af 'Agenterne' den fulde fortælling om, hvordan Mads Fenger havnede i svenske Hammarby.

Lyt med i toppen af artiklen eller i din fortrukne podcastapp.

Her finder du de seneste tre afsnit af 'Agenterne':