Fornærmet dansk EM-talent i stort knæfald: - Undskyld

Joakim Mæhle fortryder at han brokkede sig over bænkplads og svigtede fansene efter EM-premieren

UDINE (Ekstra Bladet): En skuffende dansk EM-premiere fik et ekstra skud drama mandag aften, da ombejlede Joakim Mæhle efter slutfløjtet drejede om på hælen, vendte de tilrejsende danske fans ryggen og gik direkte i omklædningen på Dacia Arena i Udine.

Genk-backen efterlod dermed de resterende rød-hvide spillere og stab på banen til at give de omkring 500 danskere på tribunen en lille hilsen efter en skuffende aften.

Reaktionen affødt af den reserverolle, som Joakim Mæhle indtog under hele kampen mod Tyskland.

- Det er pisse irriterende. Jeg synes ikke, at jeg har fortjent at sidde derude. Jeg siger ikke, at jeg har fortjent at spille, men jeg har heller ikke fortjent ikke at spille i hvert fald. Jeg synes, at jeg gør alt, hvad jeg kan, sagde Joakim Mæhle.efter slutfløjtet mandag.

Joakim Mæhle er en af de mest eftertragtede danske spillere i U21-truppen. Han var i vinter tæt på et 100 mio.-skifte til Southampton i Premier League, og han forventes at katapultere sig ind på listen over de dyreste danske spillere nogen sinde, hvis Genk sælger ham denne sommer.

Skuffelsen var stor hos Victor Nelsson, Marcus Ingvartsen og Mikkel Duelund efter nederlaget, men Joakim Mæhle var den eneste af de danske spillere, der skred fra banen uden at takke fansene. Foto: Lars Poulsen

Joakim Mæhle kommer fra en kæmpestor successæson i Genk, hvor han har spillet stort set samtlige kampe. I den henseende har Mæhle klaret sig langt bedre end en stor del af de danske spillere, der er med ved EM. Konkurrencen i højre forsvarsside er imidlertid hård, da Rasmus Nissen fra Ajax er alternativet, og landstræner Niels Frederiksen valgte i premierekampen i høj grad at give stamspillerne fra kvalen chancen, hvilket ikke kom Joakim Mæhle til gavn.

Efter at have sovet på frustrationerne har Joakim Mæhle besindet sig, og han har på Twitter netop udsendt en kæmpe undskyldning for sin opførsel efter kampen.

- Jeg beklager dybt til holdkammerater, stab og supportere, skriver Joakim Mæhle i sin lange besked, der kan læses i fuld form herunder.

