Fodbold ... 19. aug. 2021 kl. 14:57

Forstå Barcelonas kaos

Fodbolden er blevet hårdt ramt af covid-19, men ingen klub ser ud til at blive hårdere ramt end danskernes elskede Barcelona. En årrække med dårlige beslutninger sender klubben ud i en kæmpekrise, som slet ikke er overstået med den ærgerlige afsked med Lionel Messi. Det kommer til at tage mange år at rette op på storklubben.