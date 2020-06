Fortuna og Brøndby sejrer og sikrer guldfinale

Fortuna Hjørring og Brøndby kommer til at dyste om DM-guldet i en direkte kamp i sidste spillerunde af Gjensidige Kvindeligaen.

Det blev en kendsgerning, da de begge vandt deres kampe i næstsidste runde lørdag.

Fortuna Hjørring vandt sin udekamp med 1-0 over Kolding Q, og så var Brøndby pisket til at vinde for at holde liv i sit guldhåb, og det lykkedes med en hjemmesejr på 4-1 over VSK Aarhus.

De to topklubber har begge gjort rent bord med fire sejre i slutspillet, der gik i gang efter coronapausen 6. juni.

Fortuna har nu 22 point, mens Brøndby har 20 på andenpladsen, og dermed kan Fortuna blive mester ved at få mindst uafgjort i sidste runde mod Brøndby på hjemmebane på lørdag klokken 14.

Det var oprindeligt meningen, at de seks hold i mesterskabsspillet skulle mødes både hjemme og ude, men på grund af den lange coronapause blev det besluttet, at alle hold kun møder hinanden én gang.

Siden 2002 har Fortuna Hjørring og Brøndby fordelt samtlige mesterskaber mellem sig, og i de seneste seks år har de taget guld på skift.

Skal den tendens fortsætte, er det Fortunas tur i år.