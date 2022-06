Frank Arnesen trækker sig: Ramt af sygdom

Frank Arnesen vil i den kommende tid ikke fungere som teknisk direktør i den hollandske fodboldklub Feyenoord.

Klubben skriver på sin hjemmeside, at Arnesen af helbredsmæssige grunde midlertidigt trækker sig fra sit job.

- Franks fysiske tilstand tillader ham ikke at udføre de krævende opgaver, positionen som teknisk direktør omfatter, med fuld dedikation. Slet ikke i øjeblikket, siger general manager Dennis te Kloese på Feyenoords hjemmeside.

- Det er lige nu vigtigt, at han hviler sig, så han kan fokusere på at få det bedre. Franks helbred er det vigtigste. Vi håber derfor, at han vender tilbage til sit gamle jeg hurtigst muligt.

Det fremgår ikke, hvad Arnesen lider af, men tidligere på måneden kom det frem, at danskeren har en infektion i sit knæ. Det var dog ikke noget, der forhindrede ham i at passe sit arbejde ifølge ham selv.

- Jeg genoptræner med fysioterapeuterne i Feynoord. Men jeg kan godt passe mit arbejde. Jeg har læst historier om, at jeg ikke kunne, men det er totalt nonsens. Jeg håber på at have mobilitet nok i begyndelsen af juli til at tage med på træningslejr, sagde Frank Arnesen til det hollandske medie Algemeen Dagblad.

Arnesen har siden 2020 været ansat som teknisk direktør i Feyenoord, hvor han tager sig af klubbens køb og salg af spillere.

Den 65-årige dansker har haft en række markante stillinger i fodboldens verden, siden han indstillede sin aktive karriere i slutningen af 1980'erne.

Efter at have været assisterende træner i PSV Eindhoven blev han sportsdirektør samme sted.

Lignende stillinger fik han efterfølgende i Tottenham, Chelsea, Hamburger SV, Metalist Kharkiv, Paok, Anderlecht og altså nu Feyenoord.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Frank Arnesen.