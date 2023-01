Fransk fodboldpræsident i stormvejr efter udtalelser om Zidane

Noel le Graet, præsident for Frankrigs Fodboldforbund (FFF), er røget ud i noget af et stormvejr, efter at han udtalte sig særdeles kritisk om landsmand Zinedine Zidanes evner som fodboldtræner.

FFF oplyste lørdag, at man havde forlænget kontrakten med landstræner Didier Deschamps, som i 2022 førte det franske landshold til endnu en titel som verdensmester.

Der havde inden da været forlydender om, at Zidane kunne overtage posten som landstræner.

Da Deschamps blev forlænget, blev Noel le Graet spurgt af radiostationen RMC om, hvordan han ville have det, hvis Zidane, som var en af Frankrigs bedste spillere nogensinde, tager trænerposten for Brasilien i stedet.

Le Graet svarede i overraskende hårde vendinger.

- Jeg er skideligeglad, han kan tage hen, hvor end han lyster.

- Jeg er udmærket klar over, at Zidane altid var på radaren. Han har mange tilhængere, og flere ventede på Deschamps afgang. Men hvem kan sætte en finger på Deschamps? Ingen, svarede Noel le Graet.

Le Graet understregede, at Zidane kan gøre, hvad Zidane vil, og at han i øvrigt ikke vil blande sig i det.

- Han kan rejse hen, hvor han vil, måske til en klub. Hvis Zidane prøver at kontakte mig? Bestemt ikke. Jeg ville ikke engang tage telefonen, sagde le Graet.

Zidane vandt som spiller EM med Frankrig i 2000. I spidsen for Real Madrid blev han den første træner nogensinde til at vinde den prestigefyldte Champions League tre gange i træk.

Han står for tiden uden klub.

Men hans meritter er ikke til at rokke ved, mener Frankrigs nuværende store stjerne, Kylian Mbappé.

- Zidane er Frankrig, og vi viser ikke respektløshed over for en legende på den vis, skriver Mbappé på Twitter, efter at interviewet med le Graet blev sendt i radioen.

Også Frankrigs sportsminister, Amelie Oudea-Castera, forholder sig kritisk til citaterne fra le Graet.

- Endnu flere kommentarer fuldstændig ude af berøring med virkeligheden og ovenikøbet en skammelig mangel på respekt, som sårer os alle, over for en fodboldlegende og generel sportslegende, skriver hun på Twitter.

Zidane trænede senest Real Madrid, hvor han stoppede i 2021.