Fransk forbandelse fortsætter for Kroatien

Ottende gang blev ikke lykkens gang for Kroatien mod Frankrig.

Onsdag tørnede de to nationer sammen og heller ikke her lykkedes det kroaterne at besejre franskmændene, som på udebane i Nations League-gruppespillet vandt 2-1.

Dermed har Kroatien endnu sin første sejr mod Frankrig til gode.

De to lande mødtes første gang på grønsværen i VM-semifinalen i 1998. Her vandt franskmændene 2-1 på vej mod landets første verdensmesterskab.

Frankrig slog også Kroatien, da landets tog sin anden VM-titel i 2018. Denne gang i finalen. Dengang endte kampen 4-2, og det gjorde den også, da de to nationer igen mødte hinanden i september.

Men onsdag var det altså knap så målrigt, selv om Antoine Griezmann tidligt fik målnettet til at blafre.

Små otte minutter var der gået, da Barcelona-angriberen lidt tilfældigt modtog en returbold i feltet og bankede den op i målhjørnet.

Kroatiens håb om langt om længe at slå Frankrig fik nyt liv, da Nikola Vlasic udlignede til 1-1 med cirka et halv time tilbage.

Men Kylian Mbappe endte altså med at sørge for en fransk sejr. Paris Saint-Germain-stjernen fuldendte et effektivt angreb, da han prikkede en elegant aflevering på tværs af feltet fra Lucas Digne i mål til kampens slutresultat.

Premier League-duoen Bernardo Silva og Diego Jota sendte onsdag Sverige et skridt nærmere Nations League-nedrykning og sikrede Portugal en sejr på 3-0 i samme gruppe, som Frankrig og Kroatien også er en del af.

City-spilleren Silva åbnede målscoringen, inden Jota, der til daglig tørner ud for Liverpool, fulgte op med to mål. Sverige har nu tabt alle sine fire kampe i gruppespillet.