Fransk matchvinder: Vores mentale styrke fik os videre

Frankrigs regerende verdensmestre er videre til semifinalerne ved VM i Qatar efter en sejr over England.

Olivier Giroud scorede det afgørende mål til 2-1 på et hovedstød med et lille kvarter tilbage af kampen, som i lange perioder blev domineret af de engelske modstandere.

- Jeg er så stolt. Vi hev en stor præstation frem her til aften.

- Vi kendte til det potentiale, som den nuværende unge engelske generation besidder. De har det hele. Vi måtte bruge vores mentale styrke for at komme hele vejen over målstregen, siger Olivier Giroud.

Aurelien Tchouameni bragte Frankrig foran med 1-0 i første halvleg, inden Harry Kane udlignede til 1-1 på et straffespark efter pausen

Kort efter Giroud havde gjort det til 2-1 på Antoine Griezmanns fine oplæg, fik England endnu en gang tilkendt et straffespark, men denne gang hamrede Kane bolden langt over det franske mål.

Olivier Giroud kunne derfor ånde lettet op, da dommeren fløjtede kampen af.

- Det er ekstraordinært. Vi arbejdede virkelig hårdt defensivt, efter at vi var kommet foran.

- Uheldigvis fik de scoret på det første straffespark, men jeg synes, at vi var i stand til at skabe nogle farlige situationer henimod slutningen af kampen.

- Man skal altid tro på det, og Griezmann fik sendt en god bold ind til mig, siger den 36-årige angriber.

I semifinalen skal Frankrig op imod overraskelsen Marokko, der tidligere på lørdagen slog Portugal med 1-0. I den anden semifinale mødes Kroatien og Argentina.