Fredericia slår Viborg i jagt på billet til Superligaen

Fredericia slog fredag aften Viborg på udebane og overtager dermed pladsen som førsteudfordrer til 1. divisions suveræne førerhold, Vejle.

En 2-0-sejr på mål af Dennis Høegh og Victor Torp gør, at det nu ser ud til at være op til Fredericia at udfordre Vejle.

Vejle topper rækken med 51 point efter 24 kampe, mens Fredericia har 45 point efter 25 kampe på andenpladsen.

Og vejlenserne, der altså har spillet en kamp færre, kan øge afstanden med en sejr hjemme over Hvidovre søndag.

Viborg, som blev overhalet af Fredericia, er nu placeret på tredjepladsen med 44 point efter 25 kampe.

Fredagens kamp lagde ud med en chancefattig første halvleg, hvor Fredericia sad på det meste af spillet, uden at det for alvor blev farligt mere end en enkelt gang.

Efter 35 minutter kom gæsternes Agon Mucolli forbi Viborg-backen Alexander Fischer inde i feltet og serverede et hårdt indlæg, som Martin Gertsen headede på stolpen, og holdene gik til pause uden mål.

Dermed havde Viborg-træner Jacob Neestrup set nok til Alassana Jatta og Alexander Fischer og vekslede de to for Christian Sivebæk og Mikkel Knudsen.

Hjemmeholdet satte sig på spillet i anden halvleg. Alligevel endte en skidt clearing fra Viborg hos Agon Mucolli, der kunne løbe mod mål og aflevere til Dennis Høegh, der gjorde det til 1-0 til gæsterne.

FC Midtjylland-lejesvenden Victor Torp gjorde det til 2-0 og lukkede kampen for Fredericia i det 83. minut, da han lagde bolden køligt til venstre for Viborgs målmand efter en friløber.

Der blev spillet to kampe mere i rækken fredag aften.

Kolding IF kæmpede sig tilbage og spillede 2-2 hjemme mod bundproppen FC Roskilde, efter at hjemmeholdet var bagud 0-2. Kolding har 36 point på fjerdepladsen.

Desuden spillede Vendsyssel FF 1-1 hjemme mod HB Køge. Vendsyssel er placeret på femtepladsen med 34 point.