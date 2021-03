Frustrerede fans har fået nok: - Vi vil tilbage

Forud for topkampen mellem FCK og FC Midtjylland var en stor fanskare mødt frem for at vise deres utilfredshed over coronarestriktionerne på de danske stadions

Søndag eftermiddag var fortørnede FCK-fans samlet foran hjemmebanen Parken.

Her var cirka 300 mødt frem forud for topbraget mod FC Midtjylland for at vise deres utilfredshed over, at fans ikke må komme på stadions i Danmark.

Demonstrationen forløb ifølge Ekstra Bladets udsendte forholdsvist roligt, selvom der var godt gang i romerlysene.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

Luk os ind

Men der blev ihærdigt og i fælles kor forsøgt at råbe politikerne op, så der igen kan komme fans ind og se Superligakampe.

- Luk os ind! Luk os ind, lyder det fra fansene.

Ekstra Bladet fangede FCK-fan Sebastian Ahn.

- Man må gerne komme i zoologisk have, hvor der også er flere folk samlet udendørs, men man må ikke komme ind på stadion, hvor det også er åbent og udenfor, fortæller han.

FCK møder Ulvene klokken 18. En sejr til Løverne betyder, at de overhaler AGF i tabellen og er tæt på midtjyderne på andenpladsen.

