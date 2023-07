Fyrer træneren efter fadæse

Den ungarske mesterklub Ferencvaros har fyret cheftræner Stanislav Cherchesov efter et overraskende exit i kvalifikationen til Champions League.

Det oplyser Ferencvaros på klubbens hjemmeside.

Fyringen kommer i forlængelse af et 0-3-nederlag onsdag aften på hjemmebane til færøske KÍ Klaksvík. Det første opgør for to uger siden var endt 0-0.

Klubpræsident Gábor Kubatov tog efter onsdagens nedslående resultat en snak med Cherchesov, og det blev besluttet, at den 59-årige russer forlader posten som cheftræner.

I sine to sæsoner i Ferencvaros har Stanislav Cherchesov ført klubben til to ungarske mesterskaber og en pokaltitel.

Storklubben fra Budapest har vundet mesterskabet i Ungarn fem år i træk. Så sent som for tre år siden var klubben med i Champions League-gruppespillet.

I sidste sæson vandt Ferencvaros sin gruppe i Europa League-gruppespillet, inden holdet tabte til tyske Bayer Leverkusen i ottendedelsfinalen.

KÍ Klaksvík får i næste runde af kvalifikationen til Champions League svensk modstand i form af Häcken.